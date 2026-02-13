Paulino Cambeiro Trillo
(Viudo de Rita Romero Riveiro)
Falleció el día 12 de febrero de 2026, a los 101 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 13, a las cuatro de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 3. O Son, n.º 68 - Tel. 981 746 030.
Cee, 13 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños