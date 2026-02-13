Teresa Vecino Varela

(Teresa de Amado de Limiñoa) (Viuda de Manuel Cotelo Amado)

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y Cementerio parroquiales de San Martín de Cores (Ponteceso). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31 (Malpica).

Cores (Ponteceso), 13 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños