Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Teresa Vecino Varela

(Teresa de Amado de Limiñoa) (Viuda de Manuel Cotelo Amado)

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y Cementerio parroquiales de San Martín de Cores (Ponteceso). Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B, nº 31 (Malpica).

Cores (Ponteceso), 13 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños