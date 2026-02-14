Antonio Soutullo Mallo

(Vecino de Centiña)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy sábado, día 14, a la una del mediodía. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio, la familia agradece asistencia. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

