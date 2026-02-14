Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen García Pérez

(Carmen de Tino, viuva de Faustino Cambre Añón)

Finou onte, aos 92 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

 D.E.P.

A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadaleito, hoxe sábado, con saída do tanatorio ás catro da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio parroquiais de Santo Estevo de Buño-Malpica de Bergantiños. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com 

Buño (Malpica), 14 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños