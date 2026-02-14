Carmen García Pérez
(Carmen de Tino, viuva de Faustino Cambre Añón)
Finou onte, aos 92 anos de idade, confortada cos AA.EE.
D.E.P.
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadaleito, hoxe sábado, con saída do tanatorio ás catro da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio parroquiais de Santo Estevo de Buño-Malpica de Bergantiños. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Buño (Malpica), 14 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños