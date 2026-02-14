Jesusa Vázquez Ramilo
(Viúva de José Graña Riveiro)
Finou o día de onte, aos 98 anos de idade, confortada cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa alma. Condución do cadáver hoxe sábado, con saída do tanatorio as cinco menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Santiago de Vilaño (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).
Vilaño (A Laracha), 14 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños