Diario de Ferrol

Jesusa Vázquez Ramilo

(Viúva de José Graña Riveiro) 

Finou o día de onte, aos 98 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración pola súa alma. Condución do cadáver hoxe sábado, con saída do tanatorio as cinco menos cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Santiago de Vilaño (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/ Gándara, nº 1 (A Laracha).

Vilaño (A Laracha), 14 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños