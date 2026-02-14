Mi cuenta

Mariana Varela Montero

(Mariana do Benitiño) 

Falleció el día 12 de febrero de 2026, a los 79 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, día 14, a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Roque. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca, nº 39.

Muxía, 14 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños