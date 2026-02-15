Manuel Fraga Grille

(Vecino de Vilarbello – Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la capilla y cementerio de A Silva (Rodís). Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián De A Silva, túmulo nº 1.

A Silva-Rodís (Cerceda), 15 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián