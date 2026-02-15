Manuela Sambade Cambeiro

(Manola do Nogillo) (Viuda de Juan Cambeiro Ozón)

Falleció el 14 de febrero, a los 88 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Conducción del cadáver, domingo a las cinco menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra en la iglesia de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Funeral lunes día 16 a las siete de la tarde. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 2.

Cee, 15 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños