María del Carmen Rodríguez Pereira

(Vecina de Abelenda - Erbecedo)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy domingo, a las cuatro menos cuarto. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales del Divino Salvador de Erbecedo. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 1.

Erbecedo (Coristanco), 15 de febrero de 2026 Grupo Santa Marta – Virxe Milagrosa