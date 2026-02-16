Mi cuenta

José Luis Fraga Pazos

Falleció el 14 de febrero, a los 69 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 16 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Las Arenas. A continuación, incineración en el crematorio del Grupo Bergantiños en Bertoa (Carballo). Tanatorio Finisterre, velador nº 2.

Fisterra, 16 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños