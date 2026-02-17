Anuncia Gardón Cuquejo

Falleció el 16 de febrero, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 17, a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio directo al cementerio municipal de Corcubión, y funeral a continuación de la tarde en la iglesia parroquial de San Marcos de dicha villa. Nota: No hay velación. Tanatorio A Xunqueira.

Cee, 17 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños