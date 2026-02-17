Mi cuenta

José Rey Brandón

(Viudo de Carmen Varela Martínez)

Falleció anteayer, a los 94 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Misa de cuerpo presente en la capilla del tanatorio, hoy martes, a las doce del mediodía. Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3. Avda. Finisterre, nº 62 – Carballo – Tel. 981 701 505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Bertoa (Carballo), 17 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños