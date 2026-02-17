María del Carmen Ferrío Ferrío

(Viuda de Manuel Abuelo Canosa)

Falleció el 16 de febrero, a los 89 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, martes día 17, a las cinco menos cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión y sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Cee, 17 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños