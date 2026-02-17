María Garrido Abelenda

(Viuda de Rogelio Varela Antelo, Rogelio de Santa Lucía)

Falleció ayer a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las doce del mediodía al cementerio parroquial de Malpica. Funeral a la una menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Malpica. Nota: La conducción al cementerio será a marcha lenta. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza, nº 31 - Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Malpica de Bergantiños, 17 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños