María Muíño Juncal

(Viuda de Jesús Fraga Señarís, vecina de A Balsa – Cabaleiros)

Falleció el día 15 de febrero de 2026, a los 89 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Xulián de Cabaleiros. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia, túmulo nº 1.

Cabaleiros (Tordoia), 17 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián