Rosa Figueroa Brea

Falleció el 16 de febrero, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción martes día 17 a las cuatro y cuarto de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia paroquial de San Juan de Serres, donde seguidamente se celebrará el funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en el cementerio vecinal. Tanatorio de Muros, Poligono de Ventín, velador nº 2.

Serres (Muros), 17 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos