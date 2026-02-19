Julia Rivera Lema

Falleció anteayer, a los 68 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas-Cabana de Bergantiños. Tanatorio de Cabana, sala nº 1. Lg/ As Revoltas, s/n Canduas. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Canduas (Cabana de Bergantiños), 19 de febrero de 2026 Tanatorios Pombo Vázquez