Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Julia Rivera Lema

Falleció anteayer, a los 68 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Canduas-Cabana de Bergantiños. Tanatorio de Cabana, sala nº 1. Lg/ As Revoltas, s/n Canduas. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Canduas (Cabana de Bergantiños), 19 de febrero de 2026 Tanatorios Pombo Vázquez