Manuel Vilariño Pombo
(Vecino del lugar de Calvos, Rus)
Falleció a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.
Rus (Carballo), 19 de febrero 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta