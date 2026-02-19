Manuel Vilariño Pombo

(Vecino del lugar de Calvos, Rus)

Falleció a los 85 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cuatro y cuarto de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.

Rus (Carballo), 19 de febrero 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta