Ramón Neira González

(Moncho da Riloa)

Falleció el día de ayer, a los 73 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy jueves con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme Porto. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n.Tel. 981 714 639.

Corme Porto (Ponteceso), 19 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños