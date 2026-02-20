Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carolina Mercedes Romero Martínez

(Mercedes do Patarico)

Falleció el 19 de febrero, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 20 a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Muxía, 19 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños