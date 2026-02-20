Carolina Mercedes Romero Martínez

(Mercedes do Patarico)

Falleció el 19 de febrero, a los 94 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 20 a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Ozón. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Muxía, 19 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños