María Virginia Piñeiro Caamaño
(Viuda de Rafael Caamaño Costa)
Falleció el 18 de febrero, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada, viernes día 20 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota, velador nº 3.
O Pindo (Carnota), 20 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños