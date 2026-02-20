Mi cuenta

María Virginia Piñeiro Caamaño

(Viuda de Rafael Caamaño Costa)

Falleció el 18 de febrero, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción de la finada, viernes día 20 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota, velador nº 3.

O Pindo (Carnota), 20 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños