Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Alfonso Veiga Loureiro

(Alfonso de Tines)

Finou onte, aos 92 anos de idade, confortado cos AA.EE

 l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración pola súa alma. Condución do cadaleito, hoxe domingo, saída á unha da tarde, ao cemiterio de Malpica. Misa, deseguido, á unha e media da tarde, na igrexa de San Xulián de Malpica. O funeral oficiarase, sábado día 28, ás dez e media da mañá, na igrexa de San Xulián de Malpica. A condución do tanatorio ao cemiterio será lenta. Tanatorio de Malpica: Velador Nº 2 .

Malpica de Bergantiños, 22 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños