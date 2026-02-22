Alfonso Veiga Loureiro
(Alfonso de Tines)
Finou onte, aos 92 anos de idade, confortado cos AA.EE
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa alma. Condución do cadaleito, hoxe domingo, saída á unha da tarde, ao cemiterio de Malpica. Misa, deseguido, á unha e media da tarde, na igrexa de San Xulián de Malpica. O funeral oficiarase, sábado día 28, ás dez e media da mañá, na igrexa de San Xulián de Malpica. A condución do tanatorio ao cemiterio será lenta. Tanatorio de Malpica: Velador Nº 2 .
Malpica de Bergantiños, 22 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños