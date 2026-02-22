Chicha Gago Blanco

(Restaurante Canta la Rana)

Falleció ayer a los los 63 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde. Funeral en la iglesia del Divino Salvador De Pazos y entierro a continuación en la intimidad familiar. Chichiña, nos dejas un gran vacío, con grandes e inolvidables momentos. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, s/n. Tlf. 981714639.

