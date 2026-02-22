Germán Reigia Pose
Falleció anteayer a los 74 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy domingo con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Barizo. Tanatorio de Malpica: Velador Nº 3. C/ A Camuza, Nº 31 - Malpica - Telf. 981720923. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
