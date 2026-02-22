José Antonio Ramos Paz
(Antonio de Ramos)
Falleció el día de ayer a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago De Vilaño - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 1. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Vilaño - A Laracha, 22 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños