José Antonio Ramos Paz

(Antonio de Ramos)

Falleció el día de ayer a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santiago De Vilaño - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 1. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Vilaño - A Laracha, 22 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños