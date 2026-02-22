Mi cuenta

José Manuel Álvarez Varela

Finou aos 72 anos de idade confortado cos Auxilios Espirituais

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral de enterro acto que terá lugar hoxe con saída do tanatorio ás seis e cuarto da tarde cara á igrexa e cemiterio parroquiais de San Salvador de Sofán. Fogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán. A familia anticipa as máis expresivas grazas. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta.

Sofán - Carballo, 22 de febreiro 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta