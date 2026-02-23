Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Asunción Pazos Pose

(Vecina de Centiña - Coristanco)

Falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy lunes día 23 a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala 3.

San Paio - Coristanco, 23 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta

.