Asunción Pazos Pose

(Vecina de Centiña - Coristanco)

Falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy lunes día 23 a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala 3.

San Paio - Coristanco, 23 de febrero de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta

.