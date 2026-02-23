Clotilde Puñal Álvarez

Falleció el día 22 de febrero, a los 79 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral el lunes, día 23 a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Cristóbal de Lema - Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, Sala 2.

Lema - Carballo, 23 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio