Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Clotilde Puñal Álvarez

Falleció el día 22 de febrero, a los 79 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral el lunes, día 23 a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Cristóbal de Lema - Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, Sala 2.

Lema - Carballo, 23 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio