Eladio Carballo Trillo

Falleció el día 22 de febrero de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE

| D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 23, a las seis de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de A Nosa Señora do Mar do Ézaro. Tanatorio A Xunqueira Velador Nº 4. O Son, n.º 68 - Cee - Telf. 981746030.

