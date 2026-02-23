Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Eladio Carballo Trillo

Ézaro, 23 de febrero 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños

Falleció el día 22 de febrero de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE

| D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 23, a las seis de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de A Nosa Señora do Mar do Ézaro. Tanatorio A Xunqueira Velador Nº 4. O Son, n.º 68 - Cee - Telf. 981746030.

Ézaro, 23 de febrero 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños