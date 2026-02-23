Jesús Veiga Garrido

(Viudo de Carmen Abelenda Cotelo)

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio de San Julián de Malpica de Bergantiños. La conducción del tanatorio a la iglesia y cementerio será en coches. Tanatorio de Malpica: Velador Nº 2. C/A Camuza B, Nº 31- Malpica - Tlf.981720923.

Malpica de Bergantiños, 23 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños