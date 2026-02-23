Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Veiga Garrido

(Viudo de Carmen Abelenda Cotelo)

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio de San Julián de Malpica de Bergantiños. La conducción del tanatorio a la iglesia y cementerio será en coches. Tanatorio de Malpica: Velador Nº 2. C/A Camuza B, Nº 31- Malpica - Tlf.981720923.

Malpica de Bergantiños, 23 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños