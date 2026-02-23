Mi cuenta

Rita Piñeiro Casais

(Viuda de Jesús Lestón Trillo)

Falleció el día 22 de febrero de 2026 a los 98 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, lunes día 22 a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota - Velador nº 3 - Telf. 981 85 73 31.

O Pindo - Carnota, 23 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños