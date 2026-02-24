Mi cuenta

Carmen Castro Miguens

Falleció ayer, a los 102 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Razo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo). Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Razo (Carballo), 24 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños