Aurora Varela Baneira

(Viúva de Antonio Sánchez Rama)

Finou onte aos 94 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe mércores con saída do tanatorio as cinco da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Xulián de Langueirón – Ponteceso. Tanatorio Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana, S/N – Ponteceso. Tel. 981 714 639. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Langueirón (Ponteceso), 25 de febreiro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños