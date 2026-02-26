Mi cuenta

Charo Roa Carballo

(Charito de Celia)

Falleció el día 24 de febrero de 2026, a los 75 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 26 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39 - Tel. 981 746 030.

Muxía, 26 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños