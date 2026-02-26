Consuelo Castro Costa

(Viuda de Eulogio Costa Fosado) (Vecina de O Barral - Villadabad)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy jueves. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cipriano de Villadabad (Tordoia). Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Villadabad (Tordoia), 26 de febrero de 2026 Funeraria San Xulián