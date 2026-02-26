Mi cuenta

Ramiro Sánchez Sanjurjo

Falleció el día 24 de febrero, a los 71 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. La asistencia al funeral de cuerpo presente, se oficiará hoy jueves, día 26 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santo Tomé de Xaviña (Coristanco). A continuación recibirá sepultura en el Cementerio Parroquial. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4.

Xaviña (Coristanco), 26 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio