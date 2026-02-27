Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Caamaño Valiño

(Mucha de Cachón) (Viuda de Severino Díaz Corbelle)

Falleció ayer, a los 105 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de Carballo.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).

Carballo, 27 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños