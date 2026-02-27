Carmen Caamaño Valiño
(Mucha de Cachón) (Viuda de Severino Díaz Corbelle)
Falleció ayer, a los 105 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de Carballo.
Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avd. Finisterre, nº 62 (Carballo).
Carballo, 27 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños