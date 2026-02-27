Consuelo García Bouzas

(Viuda de Marcelino Rodríguez Velo)

Falleció el día 25 de febrero, a los 99 años de edad, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, que se oficiará hoy viernes, día 27 a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Ferreira (Coristanco). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Ferreira (Coristanco), 27 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio