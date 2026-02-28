Dolores Bibiana Deibe Carrera

(Lola do Doña Rita)

Falleció el día 26 de febrero de 2026, a los 53 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 28 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía. A continuación se procederá a su Incineración en el crematorio Grupo Bergantiños. Tanatorio de Muxía - Velador Nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39 - Tlf: 981746030.

Muxía, 28 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños