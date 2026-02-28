Manuel Sambad Lagoa

(O Saburil de Frixe)

Falleció el 26 de febrero, a los 68 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 28, a las seis menos cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Pereiriña. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 4.

Pereiriña (Cee), 28 de febrero de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños