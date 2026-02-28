Pedro Rodríguez Pombo

Falleció el día 27 de febrero, a los 79 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El sábado, día 28 de febrero, se oficiará una misa en la capilla del Tanatorio San Antonio de Carballo, a las doce de la mañana. A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Carballo, 28 de febrero de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio