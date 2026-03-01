Mi cuenta

Jesús Chans Ourens

Falleció anteayer, a los 84 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las tres y media de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios de Corme Porto. El funeral se celebrará el próximo viernes, día 6, a las seis de la tarde. Tanatorio de Ponteceso, velador nº 3.

Corme Porto (Ponteceso), 1 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños