Diario de Ferrol

José Manuel Ferrío Sestayo

(Patico) 

Falleció el 28 de febrero, a los 63 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Conducción del cadáver, domingo día 1, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Celebración de la palabra en la iglesia parroquial de San Marcos de Corcubión, e incineración a continuación en el crematorio del Grupo Bergantiños en Bértoa (Carballo). Funeral de cenizas, lunes día 2 a las seis de la tarde. Tanatorio A Xunqueira, velador nº 3.

Cee, 1 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños