María Mato Romar
Falleció el 28 de febrero, a los 73 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará domingo, día 1 de marzo, a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Serantes (Laxe). A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
Serantes (Laxe), 1 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio