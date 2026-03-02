Antonio López Suárez

Falleció el día 1 de marzo, a los 89 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente, se oficiará lunes, día 2 a las cinco y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial San Juan Bautista de Carballo. A continuación recibirá sepultura en el cementerio municipal. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2.

Carballo, 2 de marzo de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio