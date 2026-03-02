Mi cuenta

Pastora Basilisa Tasende Cancela

(Viuda de Perfecto Torres García) 

Falleció el día 1 de marzo de 2025, a los 89 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro: hoy lunes a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Rus. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa mortuoria: Tanatorio Bergantiños, sala nº4. Avda Finisterre, 62 - Carballo.

Rus - Carballo, 2 de marzo de 2026 P.F. San Jose de Carballo, S.L.