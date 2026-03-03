Mi cuenta

José Parafita Casal

(Vecino de Vilar - Villadabad) 

Falleció el día 1 de marzo, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Tordoia se efectuará a las tres y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Iglesia y Cementerio Parroquiales de San Cipriano de Villadabad (Tordoia). Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 2.

Villadabad (Tordoia), 3 de marzo de 2026 Funeraria San Xulián