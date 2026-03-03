Mi cuenta

María Manuela Vilariño Suárez

(Viúva de Manuel Liste Muíño) (“Vilar de Guillufe”) (Veciña de Santaia de Gorgullos) Finou o día 1 de marzo, aos 92 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

A súa familia. Roga unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Condución do cadáver hoxe martes. A saída do Tanatorio San Xulián de Tordoia será ás doce da mañán. Funeral de corpo presente e enterro na igrexa e cemiterio parroquiais de Santa Eulalia de Santaia de Gorgullos. Por cuxos favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Tordoia. Túmulo nº 1.

Gorgullos (Tordoia), 3 de marzo do 2026 Funeraria San Xulián