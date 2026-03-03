Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Sor Elvira Ruido Fernández

(Hija de la Caridad de San Vicente de Paul)

 Descansó en el señor, el día de ayer, en Carballo en el centro La Milagrosa, a los 94 años de edad y 66 de vocación.

 l D.E.P.

La comunidad. Funeral de cuerpo presente, hoy martes, día 3, en la capilla del colegio de la Milagrosa a las once y media de la mañana. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de San Amaro (A Coruña). Casa mortuoria: Rúa Doctor Fleming, nº 57 (Carballo).

Carballo, 3 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños