Sor Elvira Ruido Fernández

(Hija de la Caridad de San Vicente de Paul)

Descansó en el señor, el día de ayer, en Carballo en el centro La Milagrosa, a los 94 años de edad y 66 de vocación.

l D.E.P.

La comunidad. Funeral de cuerpo presente, hoy martes, día 3, en la capilla del colegio de la Milagrosa a las once y media de la mañana. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de San Amaro (A Coruña). Casa mortuoria: Rúa Doctor Fleming, nº 57 (Carballo).

Carballo, 3 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños