Adolfo Pérez Bello

(Adolfo da Groba) (Viudo de Francisca García Mallo)

 Falleció ayer, a los 96 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Benito de Golmar (A Laracha). Nota: no se reciben flores. Tanatorio de Laracha: Velador nº 3.

Golmar (A Laracha), 4 de marzo de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños